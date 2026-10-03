FEVESA exige al Ayuntamiento de Salamanca mejoras urgentes en el autobús urbano

La Junta Directiva de FEVESA, en representación de la Plataforma por un Transporte Digno, se ha reunido con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y varios concejales para entregarles un documento con las quejas y propuestas vecinales sobre el servicio de autobuses.

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Ante la defensa del Ayuntamiento de que la ciudad cuenta con uno de los transportes más baratos y de mejor calidad del país, FEVESA replicó que de poco sirve un billete económico si los usuarios sufren esperas de más de 40 minutos, cancelaciones de viajes o recortes de trayectos por retrasos.

La federación señaló que muchos problemas se resolverían sin grandes inversiones, exigiendo cumplir horarios y frecuencias, respetar los recorridos, instalar pantallas informativas y mejorar la accesibilidad. Asimismo, alertaron sobre la congestión en la Avenida de Italia y las dudas sobre la eficacia de la nueva línea 16.