Salamanca concentra casi la mitad de los proyectos de investigación sanitaria financiados por la Junta

La financiación destinada a estos proyectos asciende a 723.091 euros, una cifra que sitúa a Salamanca como la provincia con mayor número de iniciativas y mayor inversión dentro de esta convocatoria de la Gerencia Regional de Salud.

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El peso de Salamanca destaca especialmente al compararlo con el resto de provincias. Valladolid, sumando sus áreas Este y Oeste, alcanza 32 proyectos y 537.562 euros, mientras que León cuenta con siete iniciativas y Burgos con cinco. El resto de territorios se sitúa a considerable distancia.

En total, la Junta financiará 95 proyectos con 1.607.488,58 euros, después de evaluar 239 de las 298 propuestas presentadas. Los proyectos seleccionados representan aproximadamente el 40 % de las iniciativas evaluadas.

Salamanca, principal foco investigador Los datos consolidan a Salamanca como uno de los principales polos de investigación biosanitaria de Castilla y León, con una actividad que conecta a los profesionales del sistema sanitario con universidades, institutos de investigación y otros centros científicos.

Entre las entidades que participan en los proyectos se encuentran la Universidad de Salamanca, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) y el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL), junto a otros organismos y grupos de investigación.

La convocatoria apuesta especialmente por la investigación aplicada, con proyectos centrados en algunos de los principales retos sanitarios actuales: cáncer y enfermedades hematológicas, patologías cardiovasculares e infecciosas, salud mental, envejecimiento, cronicidad y medicina personalizada.

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Además, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías tienen una presencia destacada, con investigaciones que incorporan herramientas de IA para el diagnóstico y la toma de decisiones clínicas, análisis avanzado de datos, salud digital, telemedicina, realidad virtual, modelado tridimensional y nuevos biomarcadores.

La convocatoria pretende que la investigación desarrollada dentro del sistema público tenga una aplicación directa sobre la asistencia sanitaria. En este sentido, los proyectos buscan avanzar en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como mejorar los procesos asistenciales y ofrecer una atención más personalizada.