El cortometraje, la difusión y el patrimonio se hacen eco en la Filmoteca de Castilla y León durante el mes de octubre

De cara al mes de octubre, la Filmoteca de Castilla y León programa una serie de eventos en los que el cortometraje, la difusión del patrimonio cinematográfico y la participación del público entre sus principales líneas de actuación. Entre estas propuestas, destacan la tercera edición de la 'Muestra de Cortometrajes FilmoCyl', nuevas sesiones de la serie 'FilmotecaCyL en Corto' en distintas localidades y dos proyecciones especiales en el Teatro Liceo de Salamanca.

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'III Muestra de Cortometrajes FilmoCyL' Una de las principales propuestas del mes será la III Muestra de Cortometrajes FILMOCyL, organizada por tercer año consecutivo por la Filmoteca de Castilla y León en colaboración con el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca.

Así, la muestra presenta una selección de trabajos premiados en las ediciones más recientes de destacados festivales de Castilla y León y reivindica el cortometraje como una herramienta de experimentación narrativa y una plataforma para descubrir nuevos talentos. Esta propuesta se desarrollará en tres sesiones, todas llevadas a cabo en el Teatro Juan del Enzina de Salamanca los próximos días 6, 13 y 26 de octubre.

'FilmotecaCyL en Corto' La programación mantiene asimismo 'FilmotecaCyL en Corto', una iniciativa itinerante que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre pretende acercar a diferentes localidades de Castilla y León tres sesiones de cortometrajes: el catálogo de producciones realizadas en la Comunidad Proyecto Quercus 2025, los trabajos galardonados en los Premios BAFTA 2026 y una selección dedicada a la cineasta y pintora francesa Nadia Werba, con los cortometrajes que realizó en España durante los años sesenta.

Durante octubre, el programa continuará su recorrido por Benavente, Ponferrada, La Bañeza, Béjar, Ávila y Pradoluengo. En concreto, en Béjar se proyectarán las sesiones de Proyecto Quercus 2025, que podrán verse además en Benavente, La Bañeza y Pradoluengo. Además, BAFTA Shorts 2026 llegará a Ponferrada, Benavente, La Bañeza, Ávila y Béjar; y la selección Nadia Werba: cortometrajes se proyectará en La Bañeza y Béjar.

La Filmoteca en el Liceo Otra de las propuestas destacadas será La Filmoteca en el Liceo, organizada por la Filmoteca de Castilla y León en colaboración con la Fundación Cultura y Saberes del Ayuntamiento de Salamanca. El programa incluye dos sesiones especiales vinculadas a sendas efemérides cinematográficas: el Día del Cine Español y el 50 aniversario de El desencanto.

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Con motivo del Día del Cine Español, que se celebra el 6 de octubre, el Teatro Liceo acogerá el miércoles 7, a las 20:00 horas, la proyección de 'Angustia (1947)', de José Antonio Nieves Conde. El miércoles 14 de octubre, también a las 20:00 horas, el Teatro Liceo acogerá la proyección de El desencanto (1976), de Jaime Chávarri, con motivo del 50 aniversario de su estreno.

El calendario cinematográfico del mes incorpora asimismo la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que tiene lugar el 27 de octubre. En este sentido, la Filmoteca, en colaboración con la Universidad de Salamanca, se suma a esta conmemoración con la proyección de ¡Lumière! La aventura continúa (2024), de Thierry Frémaux, el martes 27, a las 19:30 horas, en el Teatro Juan del Enzina.

La programación de octubre mantiene también las actividades del Club de Cine de la Filmoteca y la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Los miércoles 7, 14, 21 y 28 continuará la tercera edición de Reescribiendo a Frankenstein, una maratón de realización de cortometrajes que combina el aprendizaje práctico del guion, el rodaje y el montaje. La actividad, iniciada en septiembre y desarrollada durante tres meses, culminará con la realización colectiva de varios cortometrajes que serán proyectados al finalizar el curso.

A esta propuesta se suma el grupo de escritura creativa de guiones, que celebrará una nueva sesión el sábado 17 de octubre. La actividad está abierta a personas interesadas en desarrollar narrativas audiovisuales y plantea un espacio de puesta en común, diálogo y apoyo para proyectos de guion. Las reuniones se celebran cada dos meses y la actividad es gratuita, previa inscripción.