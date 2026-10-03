Desvíos y cortes de tráfico en Salamanca este domingo por la Carrera Salamanca Ciudad Universitaria

La Carrera Salamanca Ciudad Universitaria provocará este domingo, 4 de octubre, una serie de cortes de tráfico en el centro de Salamanca. La prueba tendrá su salida a las 11:00 horas y discurrirá por el centro de la ciudad, por lo que se establecerán varios cortes para garantizar la seguridad de los participantes.

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La salida y la meta estarán situadas en Salas Bajas. Allí, los corredores cruzarán el Puente Romano y continuarán por la Rúa, Palominos, San Pablo, Prior, Compañía, Libreros, Las Mazas, Balmes y Vaguada de la Palma. Después atravesarán el puente Sánchez Fabrés para emprender el regreso hacia Salas Bajas.

Para evitar que los vehículos accedan al paseo de San Gregorio, se cortará el tráfico desde el paseo del Desengaño y desde Rector Esperabé. También se impedirá el acceso a la Cuesta de Oviedo desde la Vaguada de la Palma. Asimismo, se establecerá un corte en la glorieta Concilio de Trento, en Gran Vía, para evitar que los vehículos lleguen hasta la calle San Pablo. Por último, se habilitará un corte adicional en Bordadores.