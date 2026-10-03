Nueva edición del programa ‘Findes Activos’ para personas mayores en Salamanca

Las personas mayores en Salamanca convoca una nueva edición del programa 'Findes Activos' organizado por el Ayuntamiento de Salamanca junto a la Federación de Asociaciones de Mayores (FAMASA).

Publicidad Publicidad

El objetivo de esta convocatoria es promover el ocio, la convivencia y la participación social de las

personas mayores de la ciudad durante los fines de semana del mes de octubre a través de encuentros, estimulaciones de la creatividad y diferentes alternativas de ocio accesibles y gratuitas.

La programación de los viernes se desarrollará en el Centro Municipal de Mayores Trastormes, todos los viernes de este mes a las 10:30 horas con sesiones de ‘showcooking’ centradas en recetas básicas elaboradas en microondas. Por las tardes, a las 18:00 horas, el centro acogerá sesiones de baile amenizadas por diferentes agrupaciones musicales, entre ellas el Grupo Casanova, el Grupo Oro Negro y el Grupo J. El Mora.

Los sábados se ofrecerán actividades en el Centro Municipal de Mayores Trastormes y en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados.

La programación de los domingos también se extenderá a diferentes espacios municipales: en Trastormes se celebrarán tardes de cine con la proyección de la película ‘Thi Mai’, una sesión de cortometrajes del Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores (FICMA) y una jornada dedicada a la música tradicional y popular que contará con la participación del coro de arte musical de Florida de Liébana.

En el Centro Municipal de Mayores Tierra Charra se han previsto actividades como juegos de mesa, teatro e improvisación, trivial y un concurso de cultura general.