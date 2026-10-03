Desde este viernes 2 de octubre, la biblioteca municipal 'José Sánchez Rojas' de Alba de Tormes ha ampliado su oferta literaria con 147 nuevos volúmenes. Además, el Ayuntamiento ha informado también que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en los grupos de cuentacuentos y en el Club de Lectura, que comenzarán el viernes 23 de octubre.

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El nuevo catálogo se incorpora gracias a una subvención de 2.660 euros concedida por la Diputación de Salamanca, que responde a la demanda de mayor variedad para fomentar el hábito lector en todas las edades, según explica el Ayuntamiento de Alba de Tormes. En este sentido, Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, ha señalado que "gracias a esta subvención, respondemos mejor a los gustos de nuestros usuarios y usuarias y seguimos impulsando la cultura en el municipio”.

Satur Iglesias, bibliotecaria del centro, ha destacado que “se ha introducido una cuidada selección de cuentos en inglés y libros de primeras lecturas para los más pequeños y pequeñas”, que ya están disponibles en la sede del edificio multiusos de la calle Hospital.

En cocnreto, para adultos se incorporan 65 títulos de novela actual de secciones como histórica, romántica, intriga y social con autores como Fernando Aramburu, Elísabet Benavent, Javier Castillo, Juan Gómez-Jurado o Arturo Pérez-Reverte. La sección juvenil, por su parte, suma 13 obras de narrativa fantástica y suspense con firmas como Hannah Grace o Neil Gaiman. Por último, el área infantil añade 26 cuentos de emociones y valores, junto a 38 entregas para la franja de 8 a 12 años de colecciones como 'Diario de Greg', 'Marcus Pocus' o 'Futbolísimos'.

Además, el Ayuntamiento de Alba de Tormes ya ha abierto el plazo de inscripción para participar en los grupos de cuentacuentos, dirigidos a niños y niñas de segundo y tercero de Infantil y primero de Primaria y en el Club de Lectura; que comenzarán el 23 de octubre. En este sentido, las plazas son limitadas y la inscripción puede realizarse presencialmente en la propia biblioteca 9:15 a 13:00 horas, a través del correo electrónico bibliotecalbadetormes@gmail. com o mediante WhatsApp en el teléfono 691886037.

Por otro lado, el centro ya ha retomado su horario habitual siendo la atención de lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 horas y viernes, de 16:00 a 19:45 horas.