Un conductor se estrella contra un árbol y una fachada en Doñinos de Salamanca

El conductor de un vehículo, de 60 años, se ha salido de la vía en Doñinos de Salamanca estrellándose contra un árbol y la fachada de un edificio, desplazándose hasta el lugar una ambulancia del Sacyl para atender al varón, además de la Guardia Civil de Tráfico.
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El incidente ha ocurrido a las 14:52 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León recibía el aviso de un accidente en la avenida Juan Carlos I.
De momento, se desconoce si el hombre ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
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