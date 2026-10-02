Roba una cadena de oro a una mujer mayor tras seguirla hasta el portal en pleno centro de Salamanca

Una mujer de avanzada edad ha sido víctima de un robo este viernes en el portal de un edificio de la calle José Jáuregui, en pleno centro de Salamanca pasadas las 11:00 horas.

Publicidad Publicidad

La víctima, que se desplazaba con un andador, fue seguida por un joven que entró detrás de ella en el portal.

Según han relatado testigos presenciales, el joven aprovechó el momento para acercarse a la mujer y sustraerle una cadena de oro. Tras hacerse con la joya, salió del portal con aparente tranquilidad y comenzó a caminar por la zona.

Sin embargo, al llegar a la esquina de la calle Zamora, el joven habría echado a correr en dirección al paseo de Carmelitas, según los testigos que presenciaron los hechos.