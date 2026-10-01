La búsqueda de Agustín se amplía y pone el foco en pozos y zonas de difícil acceso

La búsqueda de Agustín, el hombre de 89 años que salió de la residencia de Ledrada y no regresó, continúa este jueves sin que, por el momento, haya sido localizado.

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El dispositivo de búsqueda mantiene activo un amplio operativo sobre el terreno y ha ampliado el rastreo a diferentes puntos del entorno de Ledrada. Entre las zonas que están siendo revisadas se encuentran lugares de difícil acceso, con especial atención a pozos, huecos y otros puntos susceptibles de ser inspeccionados por los equipos de emergencia.

En la zona de La Cervera, en Ledrada, participa también un dron en las labores de búsqueda, mientras otros efectivos continúan recorriendo el terreno a pie y revisando caminos, parcelas y zonas próximas a la localidad.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, el dispositivo ha extendido igualmente la búsqueda hacia Los Santos, localidad de la que es Agustín, así como hacia otros municipios y zonas del entorno, entre ellas Sanchotello, Peromingo y Fresnedoso.