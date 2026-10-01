Un accidente entre dos turismos acaba en pelea en Béjar dejando una mujer herida

Un accidente entre dos turismos ha provocado una pelea entre dos personas en la localidad salmantina de Béjar. El Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León ha recibido el aviso de una colisión por alcance en la calle Víctor Gorzo, sin que hubiera heridos en un primer momento.

Publicidad Publicidad

El incidente habría ocurrido a las 16:45 horas, momento en el que se solicitaba la asistencia de las autoridades policiales, tanto de la Local como de la Nacional, ante la alerta de haberse ocasionado una pelea a causa del accidente.