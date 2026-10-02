Desalojado un edificio de madrugada en Salamanca tras el humo provocado por un descuido en la cocina

Los bomberos de Salamanca han tenido que desalojar todo un edificio en la avenida de los Comuneros tras el aviso por humo a la altura del 115 que se habría producido por una cazuela olvidada en el fuego.

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Tras la alerta recibida por los Servicios de Emergencia del 112 de Castilla y León, los equipos de extinción de incendios de la capital del Tormes se desplazaron hasta el lugar, momento en el que desalojaron el edificio por precaución mientras ventilaban el lugar.