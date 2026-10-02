Sin agua decenas de calles en Pizarrales y Barrio Blanco por una avería en el depósito de Los Cañones

Decenas de familias en Pizarrales y Barrio Blanco llevan sin agua desde esta madrugada, cuando una avería en el depósito de Los Cañones ha dejado sin suministro a cientos de personas en diferentes edificios de dos de los barrios con más habitantes de la capital del Tormes.
Además, esto ha hecho que en algunas viviendas la presión se reduzca considerablemente, además de provocar cortes que afectarán a los largo de este viernes, 2 de octubre, tanto al uso de agua para fines de primera necesidad.
Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el Ayuntamiento del municipio salmantino trabaja desde primera hora de la mañana en subsanar esta problemática de cara a dar por solucionado unos cortes que estarían afectando a cientos de personas.
Algunos de los vecinos han comentado a este medio que no es la única vez que han ocurrido este tipo de problemas, y es que hace 17 días otros tantos vecinos se quedaron sin agua por un problema similar. Las quejas, como es lógico, han hecho que muchos de los habitantes se encuentren con un gran malestar, todo a raíz de, además, llevar más de 12 horas sin, sin poder ducharse o sanear a muchas de las personas mayores de estos barrios.