Pedro Sánchez se plantea convocar elecciones el próximo 29 de noviembre

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, baraja convocar elecciones el próximo 29 de noviembre tras la negativa de Junts a votar a favor de los dos nuevos decretos de vivienda. Una medida que llegaría por sorpresa a los españoles y que adelantaría medio año las previstas el 23 de mayo de 2026.

Publicidad Publicidad

A la espera de la votación en el Congreso de los Diputados, de no salir esta medida haría que el Ejecutivo convocara al Consejo de Ministros el lunes, de cara a aprobar la iniciativa y ser publicada en el Boletín Oficial del Estado para su realización el domingo, 29 de noviembre.

Según adelantaba El Diario, se ha planteado esta posibilidad tras rechazar Junts el borrador de los dos decretos de la Vivienda, en los que el pasado martes se llegaba a un acuerdo entre ambos partidos para la aprobación del mismo este viernes, 2 de octubre.