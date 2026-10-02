Salamanca celebrará durante todo el mes de octubre la Hispanidad con una programación cultural que llevará a distintos puntos de la ciudad música, danza, literatura y tradiciones de varios países de Hispanoamérica.

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El programa, organizado por el Círculo Hispanoamericano de Salamanca junto al Ayuntamiento, arrancará este sábado 3 de octubre y se prolongará hasta el día 31.

La primera cita será este sábado, a las 17:30 horas en el Auditorio de San Blas, con una muestra de danzas andinas a cargo de Salay Pasión Bolivia, Anqaras y Tinku Carcaje. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, llegará una de las propuestas musicales del programa. El Casino de Salamanca, a las 20:00 horas, acogerá al Trío Zendero Hidalguense, que ofrecerá una actuación dedicada al tradicional son huasteco mexicano. La entrada también será libre.

La programación continuará el 14 de octubre, a las 18:00 horas en Fonda Veracruz 22, con la presentación del libro Plus Ultra, de Manuel Vidal García Martín, sobre el histórico vuelo en hidroavión entre Huelva y Argentina.

También habrá espacio para la creatividad con el taller 'Hispanidad en colores', que se celebrará el 24 de octubre a las 10:00 horas en Fonda Veracruz. La actividad tendrá un precio de 15 euros e incluye los materiales.

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El programa terminará el 31 de octubre con una jornada centrada en las tradiciones mexicanas. Desde las 19:00 horas se podrá visitar un Altar de los Muertos, además de asistir a la conferencia La Escuela de Salamanca e Isabel la Católica, impartida por Esther del Brío.