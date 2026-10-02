Más de 800.000 euros para prótesis vasculares en el Hospital de Salamanca

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 803.475 euros para la contratación del suministro de endoprótesis vasculares periféricas destinadas al Servicio de Radiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

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Estas prótesis, pequeños tubos de malla que se colocan en el interior de las arterias, permiten restablecer y mantener el flujo sanguíneo hacia los órganos afectados cuando existe una obstrucción o estrechamiento de los vasos sanguíneos.

La contratación permitirá cubrir las necesidades asistenciales del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca durante los años 2026, 2027 y 2028, garantizando el suministro de este material sanitario para la atención de los pacientes.