Tercer mes consecutivo en el que aumenta el paro en Salamanca a pesar de un septiembre repleto de turismo

El mes de septiembre vuelve a dejar un aumento del paro en el conjunto de la provincia de Salamanca. Siendo ya el tercer mes consecutivo en el que sube el desempleo, se ha pasado de los 15.397 a los 15.918, es decir, 521 personas más, aumentando incluso con respecto al mes de agosto donde el crecimiento fue de 180 desempleados. Con respecto a julio y hasta ahora, el aumento ha sido pronunciado con 1.107 en tan solo tres meses, datos demoledores para la provincia charra.
En datos absolutos, Salamanca se encuentra en la actualidad con 15.918 parados en el conjunto del territorio salmantino, con una caída en el número de personas en situación de desempleo con respecto a 2025, donde los datos indican una mejoría muy leve, con 36 parados menos.
Por sectores, agricultura y pesca registra 384 parados; Industria un total de 912; Construcción un total de 769; Servicios 11.879; y finalmente sin que tuvieran empleo anterior, un total de 1.974.