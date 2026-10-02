Tercer mes consecutivo en el que aumenta el paro en Salamanca a pesar de un septiembre repleto de turismo

El mes de septiembre vuelve a dejar un aumento del paro en el conjunto de la provincia de Salamanca. Siendo ya el tercer mes consecutivo en el que sube el desempleo, se ha pasado de los 15.397 a los 15.918, es decir, 521 personas más, aumentando incluso con respecto al mes de agosto donde el crecimiento fue de 180 desempleados. Con respecto a julio y hasta ahora, el aumento ha sido pronunciado con 1.107 en tan solo tres meses, datos demoledores para la provincia charra.