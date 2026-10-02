El alcalde Salamanca, tajante ante el adelanto electoral del 29 de noviembre: "Estamos preparados para cualquier contingencia"

Pedro Sánchez baraja una de las sorpresas del mes de octubre, un posible adelanto electoral que llevaría a las urnas a los españoles y españolas el 29 de noviembre, todo a raíz del voto en contra de Junts a los dos Decretos de la Vivienda que ha planteado el Partido Socialista, una medida que surgía a raíz del desahucio de Maricarmen hace tan solo unos días y que parecía que se iba a aprobar sin ningún imprevisto.

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Ante la previsión del voto en contra que se podría dar al mediodía en el Congreso de los Diputados, el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra planteando un adelanto electoral que llevaría al Consejo de Ministros este lunes para su publicación el martes, 6 de octubre, en el BOE y así llevar poder realizar el 29 de noviembre las elecciones generales.

Una noticia a la que, a pesar de pillar por sorpresa a diestro y siniestro, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha dejado claro que "estamos preparados para cualquier contingencia", además de lanzar un pequeño dardo al propio Sánchez: "Se hablan tantas fechas diferentes que no sabemos a cuál atender".