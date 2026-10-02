El documental del cineasta con tres Goyas y la Medalla de Oro de las Bellas Artes que se estrena en el Teatro Liceo

‘We the hispanos’ es el nuevo documental de José Luis López Linares, cineasta con tres Goyas en su haber y la Medalla de Oro de las Bellas Artes, una largometraje que se estrena en el Teatro Liceo este viernes, 2 de octubre, a las 20:00 horas, y que cierra una bonita trilogía con imágenes de salamanca, institución que estuvo presente en la creación de este documental desde los inicios.

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El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, destacó que la belleza de la ciudad “va más allá que la de solo nuestros monumentos”, descubriendo así “la espiritualidad hispánica a raíz de los Estados Unidos, una historia que no está hecha solo con expediciones, sino con vínculos humanos”.

El autor del documental, el director de fotografía y escritor, José Luis López Linares ha agradecido todo el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Salamanca, siendo “la única institución que nos ha apoyado”, creando así un gran vínculo que ha llevado a estrenar este largometraje frente a las butacas del Teatro Liceo