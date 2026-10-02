El próximo 5 de octubre comenzarán las obras para mejorar la accesibilidad en varias calles de Garrido

El próximo 5 de octubre darán comienzo las obras para mejorar la accesibilidad en varias calles del basrrio de Garrido: Camelias, Alcalde Marcelo Fernández Nieto y Obispo Ramírez de Villaescusa.

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El tramo comprendido entre la calle Castaños y la avenida de los Cipreses obliga a una reordenación del tráfico de vehículos en esta zona.

En las vías donde haya obras solo se permitirá el acceso a vehículos que se guarden en los garajes y a los servicios de emergencia.

El objetivo es permitir mejorar la calidad de vida de los vecinos al acometerse una plataforma

única que facilite en el futuro la instalación de ascensores exteriores. También se aumentarán las zonas verdes con árboles y plantas arbustivas, con más bancos, para fomentar el uso del espacio público y la relación social de los vecinos.

Ya con anterioridad se ampliaron los aparcamientos con 40 plazas más en la avenida de Alfonso IX de León. Ahora en el mes de octubre comenzarán también las obras para transformar el paseo de los Madroños en un bulevar donde el actual estacionamiento en línea pasará a estacionamiento en batería para incrementar en 35 el número de plazas disponibles. También se ha ampliado el aparcamiento

gratuito en superficie del antiguo Mercasalamanca hasta 400 plazas en total.

El Ayuntamiento de Salamanca lleva tiempo trabajando en la creación de plazas de estacionamiento en superficie (aparcamientos gratis) que han generado cerca de 7.000 plazas en las calles.

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