La nueva plataforma turística de Salamanca supera los 36.000 usuarios en solo tres meses

La nueva Plataforma de Destino Inteligente de Salamanca ya supera los 36.000 usuarios apenas tres meses después de su puesta en marcha. En concreto, el portal ha registrado 36.009 usuarios, 41.874 sesiones y 90.835 páginas vistas desde el pasado 2 de julio.

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Uno de los datos más destacados es su alcance internacional. Más de 12.000 usuarios proceden de fuera de España, lo que supone el 34,1% del total. Lisboa, París, Londres, Ámsterdam y Oporto son algunas de las ciudades extranjeras desde las que más visitas se han registrado.

En España, Salamanca encabeza el número de usuarios, con 5.763, seguida de Madrid y Valladolid.

El patrimonio, lo más buscado Entre los contenidos que más interés despiertan se encuentran los recursos turísticos de la ciudad. La sección ‘Qué ver’ suma 13.435 páginas vistas, mientras que la portada del portal alcanza las 13.721.

Scala Coeli, Ieronimus, la Catedral, la Universidad y la Casa de las Conchas se encuentran entre los espacios patrimoniales más consultados.

La plataforma también incorpora un planificador inteligente de viajes que permite crear propuestas personalizadas según el tiempo de estancia, los intereses del visitante o sus necesidades de accesibilidad.

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El teléfono móvil es ya la principal vía de acceso a la plataforma: el 56,7% de los usuarios entra desde estos dispositivos.

Además, la inteligencia artificial empieza a tener presencia como vía de llegada al portal. Los asistentes de IA generaron 848 sesiones, mientras que ChatGPT registró 861 sesiones como fuente individual de tráfico.