Lino Herrero, nuevo vicario general de la Diócesis de Salamanca

El obispo de Salamanca, José Luis Retana, ha nombrado este viernes al sacerdote Lino Herrero Prieto, de los Misioneros de Mariannhill, nuevo vicario general de la Diócesis de Salamanca.

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Herrero sustituirá en el cargo a Tomás Durán Sánchez, cuya renuncia fue aceptada por el obispo el pasado mes de mayo. El nuevo vicario general tomará posesión el miércoles 7 de octubre, a las 10:00 horas, en la Casa de la Iglesia.

El nuevo responsable de la diócesis ha asegurado que el nombramiento le ha llegado de forma inesperada, aunque lo afronta con “disponibilidad y espíritu de servicio”. También ha agradecido la confianza del obispo y ha pedido la colaboración y oración de sacerdotes, religiosos y fieles.

Vinculado a Salamanca desde hace años Lino Herrero, nacido en Villarramiel (Palencia) en 1959, mantiene una estrecha vinculación con Salamanca. Es miembro de los Misioneros de Mariannhill y estudió Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Su relación pastoral con la diócesis salmantina comenzó en 2021. Actualmente atiende siete comunidades rurales: Carrascal del Obispo, Narros de Matalayegua, Peralejos de Solís, Berrocal de Huebra, Coca de Huebra, Matilla de los Caños del Río y Villalba de los Llanos.

Además, desde 2024 es arcipreste de Vitigudino-Ledesma-Robliza y responsable de la atención pastoral de la ermita de Nuestra Señora de El Cueto.

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