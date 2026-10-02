La Policía Nacional de Salamanca viste de gala la plaza de Anaya en su día grande

La Policía Nacional ha celebrado este viernes en la plaza de Anaya el día de sus patronos, los Santos Ángeles Custodios, en un acto institucional que ha reunido a autoridades civiles, judiciales, militares y académicas, además de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España y del país vecino, Portugal.

Publicidad Publicidad

Acto Central Conmemorativo Del Día De La Policía Nacional (73)

La jornada ha tenido como uno de sus principales momentos la imposición de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a once agentes de la Policía Nacional por sus méritos y trayectoria profesional. Asimismo, cuatro personas ajenas al cuerpo han ingresado en la Orden del Mérito Policial por su colaboración y dedicación al servicio público.

Acto Central Conmemorativo Del Día De La Policía Nacional (37)

Las condecoraciones han sido impuestas por representantes de diferentes instituciones y cuerpos de seguridad, entre ellos la Subdelegación del Gobierno, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, la Policía Local de Salamanca y los cuerpos policiales portugueses.

Cuatro reconocimientos fuera del cuerpo La Policía Nacional también ha distinguido a cuatro personas ajenas al cuerpo con el ingreso en la Orden del Mérito Policial.

Publicidad Publicidad

Los reconocidos han sido el teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Salamanca, Arturo Marco Sánchez; el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, Óscar García Prieto; el catedrático de Derecho Fernando Carbajo; y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, María Ángeles Guervós Maíllo.

Acto Central Conmemorativo Del Día De La Policía Nacional (57)

Durante su intervención, el comisario jefe provincial ha puesto en valor la colaboración entre las diferentes instituciones y cuerpos de seguridad y ha destacado que esta coordinación ha permitido reforzar la respuesta ante los retos de la seguridad pública.

Del terrorismo a la ciberdelincuencia La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha repasado los principales desafíos a los que se ha enfrentado y se enfrenta el cuerpo, entre ellos el terrorismo, el crimen organizado, la delincuencia económica, la violencia contra las mujeres y las personas vulnerables, la trata de seres humanos y la ciberdelincuencia.

Acto Central Conmemorativo Del Día De La Policía Nacional (62)

También ha señalado las amenazas híbridas y la desinformación como nuevos retos para la seguridad y ha defendido una actuación policial basada en la legalidad, la neutralidad, la imparcialidad, el respeto a los derechos humanos y la proporcionalidad.

La elección de la plaza de Anaya como escenario de la celebración ha permitido vincular el acto con la historia de la ciudad. El comisario jefe provincial, Claudio Díaz, ha hecho referencia al quinto centenario de la Escuela de Salamanca y ha destacado la importancia que han tenido históricamente conceptos como la dignidad de la persona, los derechos y la responsabilidad de quienes ejercen la autoridad.

Acto Central Conmemorativo Del Día De La Policía Nacional (50)

En este contexto, los Padres Dominicos han recibido un reconocimiento especial por su colaboración con la Policía Nacional y por la acogida que han ofrecido a la institución durante los últimos años.

Además, se ha presentado una nueva imagen del Santo Ángel Custodio que presidirá de ahora en adelante los actos de la Policía Nacional en Salamanca.

Homenaje a los fallecidos La celebración también ha servido para recordar a los policías jubilados y reconocer los años de servicio prestados durante sus carreras profesionales.

El acto ha concluido con un recuerdo emocionado a los agentes y servidores públicos que han fallecido durante el último año y con un homenaje a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas que han perdido la vida en acto de servicio o como consecuencia de atentados terroristas.

Acto Central Conmemorativo Del Día De La Policía Nacional (68)