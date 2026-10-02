Salamanca, en aviso amarillo por tormentas y granizo esta madrugada

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado el aviso amarillo por lluvias y granizo durante l amadrugada del viernes al sábado, 3 de octubre. Una medida que se toma de cara a garantizar la salud y la integridad ciudadana y para que tomemos todo tipo de precauciones en la calle.

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Será la Meseta, el sur de Salamanca y el Sistema Central el que entren de lleno en esta alerta con tormentas que podrían ir con granizo y con precipitaciones acumuladas que podrían superar los 40 milímetros.

De este modo, el tiempo da un giro radical en Salamanca con respecto a la pasada semana, estando presente esta alerta amarilla desde las 3:00 horas del sábado, hasta las 20:00 horas del mismo día.