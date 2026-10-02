El Congreso tumba los decretos de la vivienda y las elecciones se atisban en el horizonte

El Congreso de los Diputados ha dictado sentencia. Finalmente, los Decretos de la Vivienda que tanto han preocupado a inquilinos y caseros, originado una gran manifestación en Sol, no se hará realidad tras el voto en contra de Junts, imposibilitando la aprobación de dos nuevas normativas que habían causado gran polémica entre la ciudadanía.

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El voto en contra de Junts ha provocado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se haya planteado la posibilidad de convocar elecciones el próximo 29 de noviembre, adelantando así la fecha en seis meses.

Cabe recordar que en las últimas elecciones generales celebradas en España, Salamanca obtuvo, de los cuatro escaños, tres para el Partido Popular y uno para el Partido Socialista, lo que ha hecho que no preocupe en absoluto al alcalde de la capital del Tormes, que declaró esta misma mañana que estarían “preparados para cualquier tipo de contingencia”.

Así pues, la Cámara Baja ha tumbado un decreto que esperaban millones de inquilinos en el conjunto de la nación, miles en Salamanca, quedando a la espera del lunes la posibilidad de tener que asistir a las urnas a finales del próximo mes.