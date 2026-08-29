Sira Rego propone dar 200 euros al mes por cada hijo hasta los 18 años

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda incluir en los nuevos Presupuestos Generales del Estado una prestación universal de 200 euros al mes por cada hijo a cargo entre los 0 y los 18 años. La medida, que se implementaría de forma gradual empezando por los menores más vulnerables, busca traducir el crecimiento económico en un apoyo real para los hogares.

Publicidad Publicidad

Esta propuesta concibe la ayuda como una renta de ciudadanía vinculada a los derechos de la infancia y no como un subsidio asistencial puntual. Inspirada en modelos de otros países europeos, la prestación se abonaría de forma automática a todas las familias independientemente de su renta, dejando la redistribución progresiva en manos de la fiscalidad.