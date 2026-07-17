Castilla y León recibirá 740.629 euros para la acogida de menores migrantes

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha aprobado el reparto de 35 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar la acogida de menores migrantes no acompañados.

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Castilla y León, por su parte, recibirá un total de 740.629 euros, encontrándose así en el undécimo lugar de las autonomías más favorecidas por dicho reparto.

En cambio, esta distribución demostrará con una especial atención hacia los territorios que registran una mayor presión migratoria, como las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, tal y como ha recogido la agencia Ical.