Castilla y León resolverá las ayudas al alquiler de este año en julio e impondrá el "arraigo" para 2027

La Junta de Castilla y León resolverá las ayudas al alquiler de vivienda correspondientes a este año 2026 durante el presente mes de julio. Según ha confirmado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, estas subvenciones se cerrarán bajo las condiciones de la convocatoria ya realizada, por lo que los solicitantes actuales no experimentarán ningún cambio en los requisitos.

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El gran giro en la política de vivienda llegará de cara a la convocatoria de 2027, que se formalizará a finales de este mismo año. La Junta introducirá nuevos criterios de valoración para los solicitantes, priorizando el arraigo, el empadronamiento y el tiempo de residencia previo en la comunidad autónoma.