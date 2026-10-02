Denuncian retrasos en los pagos de las retribuciones a Policía Local y bomberos de Salamanca

La junta de Personal que representa a la Policía Local de Salamanca y a los bomberos ha denunciado públicamente “una situación de retrasos e irregularidades en el abono de determinados conceptos retributivos a los funcionarios que trabajan a turnos”, generando así “inquietud y hartazgo en la plantilla por la percepción incompleta de sus salarios en la fecha habitual de pago”.

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Además, han añadido que resultaba abusivo que se acumulara tres meses de retrasos, pero que la situación, lejos de cambiar, se ha visto aumentada hasta el medio año, lo que “repercute moralmente en la salud de los trabajadores”, según han indicado los diferentes sindicatos representados por CSIF, CCOO, SPPLB, CGT y UGT.

Según han indicado en un comunicado: “Existen conceptos como los de festivos, noches que la última mensualidad abonada corresponde a abril y otros conceptos vinculados a la productividad en la que corresponde al mes de marzo, acumulándose actualmente seis meses de retraso. La productividad es una contraprestación por un trabajo ya realizado que la plantilla necesita para hacer frente a su día a día”.

Por otro lado, esta incidencia administrativa hace, en palabras de los sindicatos, que “erosionen la confianza interna y dificultan la planificación personal de los trabajadores y trabajadoras, lo que intensifica la sensación de incertidumbre, dificultando la planificación económica y viéndose perjudicados por posibles fallos administrativos o de planificación presupuestaria”.