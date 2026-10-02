Un herido tras la colisión de un turismo con una farola en la calle Saavedra y Fajardo

A las 12:39 horas de este viernes 2 de octubre, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso por un accidente ocurrido en la calle Saavedra y Fajardo de Salamanca, a la altura del número cuatro.
En concreto, un varón de unos 60 años ha resultado herido tras colisionar con un turismo contra una farola. Según apuntan desde el 1-1-2, el hombre afectado se encontraba desorientado.
Hasta el lugar se ha trasladado la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia procente del Servicio de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha atendido al herido.