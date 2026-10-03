(73-57) Un gran tercer cuarto da la primera victoria a Avenida

La primera victoria ya está en el casillero de Avenida. Las charras vencieron por 73-57 a Cadí La Seu en Salamanca con un grandísimo tercera cuarto del equipo de Raquel Romo.

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El quinteto salmantino estuvo formado por Soriano, Roumy, Mawuli, Johansson y Mikulasikova. Todo parecía nuevo en el pabellón de Würzburg Silvia Dominguez. Desde el nuevo nombre, a Raquel Romo como nueva inquilina principal del banquillo, hasta la gran mayoría de las jugadoras.

Los dos primeros cuartos fueron de una igualdad absoluta. Pero, en el descanso, Raquel Romo cogió su pizarra para ganar el partido. Las pinceladas tácticas de la salmantina hicieron que Avenida fuese un torbellino. 34 puntos en diez minutos. Un ciclón en la pista. Y partido sentenciado.