Chloe Williams dura seis días en Avenida

Seis días ha durado Chloe Williams en Avenida. La interior americana ha sido rescindida por el club charro a pesar de notificarse su fichaje el pasado jueves.

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"El club ha decidido rescindir el contrato de la estadounidense acogiéndose a una cláusula presente en el mismo que permitía la finalización de esta vinculación durante las primeras semanas de duración", admiten desde la entidad charra.

Y, además, explica los motivos: "la decisión responde a razones deportivas, ante la necesidad de un rendimiento inmediato en el equipo".