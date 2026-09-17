Avenida pasa por encima al Araski en su segundo partido de pretemporada y se lleva la As Burgas Cup

Avenida se está tomando la pretemporada muy en serio. Tras el pasado mal año en el que los resultados no acompañaban al equipo durante gran parte del año, parece que las de Raquel Romo han ido cogiendo muchas fuerzas durante los dos primeros partidos disputados antes de comenzar la temporada regular. En esta ocasión, el Araski no ha encontrado su ritmo durante el partido ante un Avenida que les ha pasado por encima.

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Con Sori, Inés, Sara, Davi y Rebeka el equipo salía convencido de que la única senda era la de atacar con juego rápido y mucha cabeza. A los dos minutos, el conjunto salmantino conseguía realizar un muy buen parcial de 0 a 8, con muy buena mano de Sori que lograba encestar desde la línea de tres en varias ocasiones.

Con esto y con mucho acierto y buen ritmo, Avenida se iba al finalizar el primer cuarto 16 a 24. El segundo cuarto cogía ciertamente la estela del primero, y las de Romo se iban al descanso once puntos por encima con un 35 a 46 en el marcador.

Los brazos no caían durante el tercer cuarto y algunas jugadoras como Sara Roumy, presentada hace tan solo unos días como nueva jugadora del Avenida prometiendo muchos puntos desde la línea de tres, demostrada el por qué se ha confiado tanto en ella en una posición tan relevante de cara a sacar ventaja en el marcador.

Roumy 🎯 pic.twitter.com/yxY0HfacUa — Meins Avenida (@CBAvenida) September 17, 2026 Las tornas cambiaron levemente en el tercer cuarto, cuando el Araski se acercaba de manera peligrosa al Avenida. Los aciertos desde la línea de siete metros del equipo que actuaba como local ponían en el marcador el 57 a 61 al finalizar el tercer cuarto. De este modo, iba a dar comienzo un cuarto tiempo no apto para cardiacos.