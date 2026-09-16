Avenida se mide a Benfica en el As Burgas Cup

Avenida comienza sus encuentros de pretemporada con el Trofeo As Burgas Cup. El equipo charro se ve las caras con el Benfica este miércoles, a las 20:30 horas, en el Pazo Paco Paz.

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Raquel Romo, que lleva 24 horas al frente del equipo, ya deja claro cuáles son los primeros objetivos del equipo. “Estos dos partidos nos pondrán en ese nivel de dureza física y mental porque hay que ir adaptándose a que jugadoras que acaban de llegar entren en el equipo”, incide la salmantina.