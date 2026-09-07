Después de la bienvenida de la nueva jugadora del Avenida, Emma Johansson, el pabellón Würzburg Silvia Domínguez ha acogido también la presentación de la nueva campaña de abonados, que se enmarca bajo un lema que apela al esfuerzo de los aficionados: ‘Es momento de estar y demostrar’.

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En este sentido, el presidente del club, Jorge Recio, ha echado la vista atrás para recordar los momentos difíciles que lleva atravesando el club desde el pasado mes de mayo: “Tras una temporada de luchar, pelear y entender la realidad, hemos conseguido salir adelante. Ahora queda una parte muy importante”. Esta tarea apela al esfuerzo de los aficionados, y que el club ha tenido que adaptar los precios de todos los abonos, “conscientes del esfuerzo que supone para la Marea Azul”.

Esta cuota oscilará entre los 130 euros, correspondientes al fondo alto; y los 245 euros, que se pagarán para poder colocarse en la tribuna baja Este. En cambio, estos precios se rebajarán en caso de los abonos infantiles, para personas que tienen una discapacidad o para aficionados con familia numerosa. En este caso, los precios se mueven desde los 104 euros hasta los 221 euros.

El Avenida pide un esfuerzo económico a sus aficionados en su nueva campaña de abonados

Estos precios, traducidos a precios por partido, se resumen en una media de dos euros por encuentro para los abonados adultos. De esta forma, se actualiza el precio de unos abonos que, en anteriores campañas, estaban entre los más bajos de la categoría y que ahora se sitúan en la media de la competición, tal y como apuntan desde el club. Además, el abono seguirá dando derecho a la entrada de todos los partidos que se disputen en Würzburg Silvia Domínguez, tanto LFEndesa como Eurocup e incluyendo playoffs en ambas competiciones.