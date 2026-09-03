Marta Canella: "Es un reto personal muy chulo y un desafío"

Jorge Recio. “Raquel y yo siempre tuvimos muy claro que era la jugadora ideal para el nuevo proyecto. Suma muchas cosas y tiene mucha experiencia. Sabe liderar y eso nos hace falta porque hay muchas jugadoras jóvenes. Fue la primera jugadora con la que hablamos. Dará mucho a la pista y lo que va a sumar fuera de ella”.

Marta Canella. “Confesar que, para mí, Avenida siempre fue mi primera opción cuando no era ni opción. No había esa oferta, pero yo me veía aquí. Es un club que he admirado toda la vida. Le he visto jugar desde pequeña en casa. Tocaba un cambio en mi carrera y no tuve dudas en el momento en que apareció la opción. Sé la responsabilidad que tiene venir aquí en ese momento. Tenemos que seguir siendo conscientes de que representamos a Avenida. Es un reto personal muy chulo y un desafío. No sé muy bien qué nos depara. Cada partido va a ser para nosotros una final. Ayer estaba en la calle Toro y me paró una chica para pedirme una foto y me dijeron que iban a estar a tope. Esperemos que la afición esté como siempre, que son la mejor afición de España sin duda. Ahora los tengo a mi lado y no voy a sufrirlos. Me gusta ser base y espero estar a la altura de esa posición”.