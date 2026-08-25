Ya se conoce el cuerpo técnico de Raquel Romo en Avenida

Avenida comenzará sus entrenamientos el lunes 31 de agosto. Y el club ha notificado el cuerpo técnico de la entrenadora salmantina. “Un staff que apuesta por la continuidad en casi todas sus piezas y por la “casa”, con muchas caras ya habituales en el club. Será una mezcla entre un núcleo estable “a tiempo completo” y trabajadores que aportarán su conocimiento y desempeño para cuidar al máximo a las jugadoras del primer equipo”, explican desde el club.

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Pablo García será el entrenador ayudante de Raquel Romo y tomará las riendas en los primeros días de preparación hasta el regreso de la entrenadora, que forma parte del staff de la Selección Española. Para ayudarle en estos primeros compases, además de en lo necesario durante la temporada, dos entrenadores de formación de la Academia compaginarán sus labores de base con el primer equipo: Sergio Moreta y Eva Oliva, ambos salmantinos y con experiencia en nuestra cantera como formadores e incluso como jugadores.

El apartado médico lleva el nombre del doctor Carlos Moreno, un incombustible dentro del cuerpo técnico y del club. Junto a él estarán la doctora Isabel Moreno y el doctor Jorge Álvarez.

Encabezando el área de fisioterapia, repite por segundo año consecutivo el onubense Ángel Bravo, que estará acompañado por Ester García desde su Centro Máster, también con múltiples temporadas en el club y reciente campeona de Europa con la U18.