Siete canteranos suben al primer equipo de Avenida masculino

El nuevo proyecto de Avenida masculino pasa por la cantera. Así lo ha dejado claro el club con la apuesta por Colau Colom en el banquillo y también con siete jugadores canteranos en el primer equipo de Tercera FEB.

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David Beites, Rodrigo Sánchez Parres, Miguel Melgar, Ander Casado, Jostin de la Rosa, Adrián Roa y Carlos Sánchez Parres tendrán ficha con el primer equipo para la próxima campaña y serán la columna vertebral del conjunto.

Rodrigo (2008) y Ander (2007), parte ya del equipo en Tercera FEB la pasada campaña, serán los encargados de manejar el juego desde la posición de base. David Beites (2008), con presencia también en convocatorias y partidos del primer equipo desde la 24-25, además de la Primera Nacional, aportará desde la posición de escolta. Físico en el tres para Miguel Melgar (2007), que ha participado en encuentros del primer equipo desde hace tres campañas, además de Jostin Bueno de la Rosa (2007), que debutó en la pasada campaña en Tercera FEB.

“Charly” Sánchez Parres (2006), que ya participó en un encuentro en Tercera FEB hace tres campañas cubrirá la posición de ala pivot mientras que Adrian Roa (2005), parte del primer equipo los dos últimos años, será uno de los faros interiores del equipo.