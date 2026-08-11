Las fechas de la pretemporada de Avenida

Lunes 31 de agosto. Esa es la fecha oficial del inicio de la pretemporada de Avenida. El equipo dirigido por Raquel Romo tendrá las pruebas médicas y también el primer entrenamiento de la fase de preparación.
Las primeras fechas de trabajo, además de las jugadoras profesionales, se completarán gracias al acuerdo de vinculación y colaboración existente con el CD USAL, del que el primer equipo se nutrirá con hasta cinco jugadoras, algunas con experiencia ya en pretemporada con el primer equipo e incluso partidos oficiales: Elena Benito, Paula Oliva, Daniela Gil, Nerea Gutiérrez y Paula Sans.
“Las internacionales mundialistas se incorporarán a medida que finalice su participación con sus respectivas selecciones nacionales. De igual modo, la Copa de Europa de 3x3 podrá afectar a la presencia de jugadoras en las primeras fechas de pretemporada, con competición en Amberes entre el 11 y el 13 de septiembre”, inciden desde el club charro.
El primer partido tendrá lugar en el stage en Ourense, con la disputa del Torneo As Burgas los días 16 y 17 de septiembre. En el pabellón Würzburg Silvia Domínguez también habrá acción en el torneo de Ferias con un duelo ante Ensino Lugo (22 de septiembre a las 19 horas). Y se cerrará la pretemporada con la Copa de Castilla y León en Béjar (26 de septiembre).