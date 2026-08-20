Cuatro fichajes para el Avenida masculino

La base de Avenida masculino en Tercera FEB será de jugadores charros. Pero también habrá jugadores de fuera de nuestra provincia. El club charro ha anunciado el fichaje de cuatro nuevos miembros: Ids Rebergen, Michele Castro, Jesús Quesada e Iker García.

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Ids Rebergen es un escolta nacido en el año 2000 en Países Bajos con tres años de experiencia en la categoría. En su última campaña, en el CD Mensajero se fue a casi 15 puntos de media por partido en más de 27 minutos jugados. Se trata de un jugador “con capacidad para generar ventajas en el uno contra uno, sobre todo en transición, y buen lanzamiento exterior”, como lo define su nuevo entrenador, Colau Colom. Un jugador “con mucha pasión en los dos lados de la pista”, como el propio Ids reconoce.

Desde Argentina, con pasaporte italiano, llega Michele Castro, con 33 años y una extensa carrera en el baloncesto de su país, en competiciones federales, con temporadas también en Italia. Viene de jugar en Estudiantes de La Plata, firmando 11 puntos y 5 rebotes de media por partido. Para su nuevo entrenador, “Michi” es un “cuatro alto con mucha capacidad de tiro exterior”. El propio jugador argentino se define como “versátil”, con “generación desde la pintura y desde el perímetro y con experiencia”.

Experiencia en la competición aportará igualmente Jesús Quesada (28 años), con varias campañas en Liga EBA y Tercera FEB en equipos como Horta Godella, Sagunto, Chantada y, en la última campaña, en el Melilla Ciudad del Deporte. Allí, en poco más de veinte minutos, firmó más de 10 puntos y 6 rebotes por encuentro. Se trata de un “cinco con muy buen tacto y mucha movilidad, además de capacidad de jugar de cara y de espaldas”, explica Colau Colom.