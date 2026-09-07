Emma Johansson, nueva cara del Avenida: “Los primeros días han sido fantásticos”

El Avenida cuenta ya con una cara nueva en su plantilla. Emma Johansson, la joven pívot sueca cuyo fichaje se confirmó el pasado 24 de junio, ya ha comenzado a entrenar con el equipo salmantino.

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Así se ha informado durante la presentación de la jugadora de 23 años, que prueba suerte por primera vez lejos del baloncesto universitario americano y de su país natal.

En relación a esta nueva incorporación, Jorge Recio ha querido destacar la predisposición de Johansson para comenzar esta nueva etapa desde el principio: “Es una jugadora que ya ha competido con muchas integrantes de este equipo. Va a aportar mucho”.

Por su parte, Johansson ha apuntado el agradecimiento que siente al ser parte de Avenida: “Los primeros días han sido fantásticos”.

Preguntada por el cambio percibido en la manera de juego, la sueca ha querido destacar la rapidez con la que cuenta el baloncesto español: “Estoy acostumbrada a un juego en el que se tienen muy en cuenta las habilidades individuales, y en España importa mucho el trabajo en equipo”.

Pablo García, el segundo entrenador de Avenida, por su parte, tiene claro que Emma va a ser esencial a la hora de “abrir la pista”: “Es una jugadora que va a aportar mucho al juego dinámico que buscamos. Es muy buena a la hora de bloquear pero también cuando se necesita crear espacios”.