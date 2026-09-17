Buen inicio de Avenida en pretemporada

Avenida inicia sus partidos de preparación con el trofeo As Burgas Cup. Las charras ganaron por 68-48 a Benfica en el Pazo Paco Paz y esta noche se verán las caras contra Araski. Mawuli y Johansson fueron las máximas anotadoras del equipo charro con quince puntos cada una.
“Buenas sensaciones porque hemos ido de menos a más y hemos mantenido un buen nivel tanto en ataque como en defensa. Hemos hecho las cosas que hemos trabajado en estas dos semanas”, expresó Raquel Romo.
La entrenadora salmantina también reconocía que son los primeros compases de la pretemporada y reconocía los ajustes en la segunda parte: “En el descanso hemos hablado de cosas que nos estaban faltando y habíamos trabajado. Las jugadoras han ejecutado esas situaciones para ver si el trabajo nos daba frutos”.