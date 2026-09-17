Buen inicio de Avenida en pretemporada

Avenida inicia sus partidos de preparación con el trofeo As Burgas Cup. Las charras ganaron por 68-48 a Benfica en el Pazo Paco Paz y esta noche se verán las caras contra Araski. Mawuli y Johansson fueron las máximas anotadoras del equipo charro con quince puntos cada una.

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“Buenas sensaciones porque hemos ido de menos a más y hemos mantenido un buen nivel tanto en ataque como en defensa. Hemos hecho las cosas que hemos trabajado en estas dos semanas”, expresó Raquel Romo.