Jorge Recio: “Han renovado el 90,6% de los socios”

Jorge Recio reconocía que más del 90% de los socios de la temporada pasada y pide que el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez se llene al 100% durante la temporada. El presidente estuvo junto a Raquel Romo y Davinia Ángel en la presentación de la jugadora.

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Jorge Recio. “Davinia Ángel es una jugadora con mucho futuro y muchas ganas. Viene con mucha expectativa para ayudar al club y el año pasado nos hizo un pequeño roto jugando contra nosotras. 90,6 del porcentaje de socios han renovado. Estamos muy contentos y queremos llegar a ese cien. No queda mucha más gente y esperemos que la captación de los socios sea positiva. Solo agradecer a la gente que ha sido comprensiva y que las cosas han cambiado. Es un orgullo importante del aficionado hacia el club. Va a ser una temporada dura, que nadie se lleve a engaño”.

Rueda De Prensa De Presentación De Davinia Ángel (10)

Davinia Ángel. “Muchas gracias por la confianza que habéis puesto en mí por este fichaje y por este proyecto muy ilusionante. Espero que haya muchas victorias. Hay un cambio bastante heavy (de nivel) y todo empieza por los entrenamientos. Cada día es importante. Tardé poco en pensarlo, ya conocía el club y la verdad muy guay poder fichar por este club. Los entrenadores son los que deciden, pero puedo hacer varias posiciones. Me encuentro bien al 3 y al 4. En la rueda de partido del otro día me puse a temblar, es muy guay estar en un pabellón así (en Würzburg)”.

Raquel Romo. “Es clara la definición de Davinia, es la adaptación a lo que el equipo necesite. Ella no pensó en ella, dijo que se iba a adaptar al equipo. Esa predisposición al trabajo y a la mejora, es clave en un equipo como el nuestro. Tenemos que utilizar esa competición para ir creciendo. Cada minuto que tenemos en la pista, en entrenamiento o competición, lo tenemos que utilizar con esa mentalidad. El otro día bajamos el nivel en el último cuarto y no nos lo podemos permitir”.

Rueda De Prensa De Presentación De Davinia Ángel (7)