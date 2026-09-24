Chloe Williams refuerza el interior de Avenida

Cara nueva en Avenida. El club charro ha firmado a la interior americana Chloe Williams, que busca su primera experiencia profesional en Salamanca. Williams es una interior de 1,91 metros y de 22 años que cuenta con buenos movimientos en la pintura y capacidad de rebote, especialmente ofensivo.
La jugadora se ha desvinculado en las últimas horas del Cluj y ya ha firmado por el equipo salmantino. "Juventud al servicio del equipo para esta jugadora estadounidense que iniciará su experiencia en el
extranjero, fuera de su país, en España. Hasta ahora, su carrera ha discurrido en la NCAA americana, en Tulsa, Nevada, la pasada campaña, e Indiana, donde hace dos temporadas firmó una gran temporada con casi 13 puntos y 7 rebotes por partido", explican en el comunicado oficial.
"Una jugadora que se adapta a la idea de correr la pista, efectiva finalizando cerca del aro y con mucha capacidad de rebote en ambos lados de la pista. Es una gran noticia poder contar con una jugadora como ella, tanto para la competición como para el día a día. Los informes que tenemos, hablan de una jugadora competitiva y con buena ética de trabajo”, asegura Raquel Romo.