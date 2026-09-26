Avenida, campeón de la Copa de Castilla y León de baloncesto femenino

Avenida se proclamó campeón de la Copa de Castilla y León de baloncesto femenino. El equipo salmantino se impuso por 78-57 a Zamora en el pabellón de Béjar y levantó el título de ganador.

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El quinteto charro estuvo formado por Soriano, Roumy, Mawuli, Johansson y Mikulasikova. El primer cuarto fue de inicio a fin de las salmantinas, que barrieron de la pista a su rival y coronaron diez minutos de gran baloncesto con un 21-4.

El segundo acto fue diferente. Todo se igualó. Zamora buscó la reacción y la encontró con un buen parcial de 2-8, aunque un triple de Inés Santibáñez paraba a las zamoranas. También un tiempo muerto de Raquel Romo. Ahí volvió Avenida a verse con más fluidez en la pista y Roumy soltó dos veces su izquierda para anotar dos triples consecutivos. Al descanso, 40-24.