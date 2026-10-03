(2-0) Unionistas ruge fuerte ante la Cultural

Gran victoria de Unionistas. Los charros vencieron por 2-0 a la Cultural en el estadio Reina Sofía con goles de Arnau Casas y Álvaro Gómez.

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Unionistas jugó de inicio con Daza bajo palos; Morer, Diego Caballo, Mikel y Gorka Rivera en defensa; Arnau Casas, Marcelo y Álex Gil en la medular; Willy, Álvaro Gómez y De la Nava en ataque.

La Cultural arrancó con San Román bajo palos; Guzmán, Jaime Vázquez, Jaso y Pomares en la defensa; Algobia, Bicho y Cardero en la medular; Pedro Benito, Queipo y Antón Escobar en la delantera.

El dibujo charro tenía piernas por dentro con el trivote y la entrada de Álex Gil. Sin embargo, la mala fortuna se cebó con el ‘6’, que salió lesionado y en camilla a la media hora. De la primera parte de Unionistas, lo único reseñable en ataque fueron los uno contra uno de Álvaro Gómez ante Guzmán, el más acertado y el único visible de los blanquinegros.

La Cultural tuvo dos ocasiones muy claras. Cardero y Bicho se echaron el peso del partido a la espalda, movieron a los suyos y se sintieron cómodos con la pelota en los pies.

Daza, con un paradón con el pie a disparo a bocajarro a Cardero, evitó el 0-1. Antón Escobar, con un remate de cabeza en el segundo palo, también tuvo una clara ocasión. Pero su testarazo se marchó fuera.

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En el descanso, Javi Medina ganó el partido. Metió a Hugo de Bustos por Willy, colocó a los extremos a pierna hábil y no puso 9. Alcalde y De la Nava obligaron a salir de zona a los dos centrales de la Cultural y generaron los espacios suficientes para dañar a los visitantes.

Los charros golpearon a la hora de partido con un córner prolongado en el primer palo y con Arnau Casas cabeceando al fondo de las mallas para poner el 1-0.

Fue un acto de fe. El de un Unionistas enrabietado consigo mismo, el de un equipo golpeado en muchas ocasiones. Y también fue un acto de fe el segundo gol. Una presión de cincuenta metros de Álvaro Gómez, San Román que pierde el balón y Luis Alcalde regala el 2-0 al extremo charro.