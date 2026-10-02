Pistoletazo de salida en la Liga Femenina: Avenida – Cadí La Seu

El ‘nuevo’ Avenida comienza la Liga Femenina este sábado. El equipo de Raquel Romo se medirá a Cadí La Seu a partir de las 18 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

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Será una temporada diferente. El club, acostumbrado a pelear por las finales, cambia de objetivo. Ahora, Avenida tendrá que sobrevivir en el día a día. Cada victoria debe celebrarse. Con ese objetivo afronta la competición doméstica el equipo charro.

En la plantilla, la única superviviente es Claudia Soriano. La base llevará el peso del equipo y estará acompañada de otras jugadoras que ya saben lo que es jugar en Liga Femenina como Inés Santibáñez, Marta Canella, Davinia Ángel o Mawuli. El resto, jugadoras completamente nuevas en la liga.