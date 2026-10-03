Un día más de búsqueda en Ledrada, con la lluvia complicando las labores para localizar al hombre de 89 años desaparecido

Las labores de búsqueda continúan este sábado en Ledrada para localizar al hombre de 89 años desaparecido desde las últimas horas de la tarde del miércoles 30 de septiembre. La lluvia se convierte en uno de los principales obstáculos para los equipos desplegados sobre el terreno, en un nuevo día marcado por unas condiciones meteorológicas poco favorables.

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El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de Castilla y León mantiene coordinado un amplio dispositivo para tratar de localizar al vecino, con medios terrestres, drones, unidades caninas y un helicóptero de la Guardia Civil.

Tal y como informan fuentes oficiales, las precipitaciones están dificultando las tareas de rastreo en el entorno de la localidad salmantina, donde los efectivos continúan trabajando sobre el terreno pese a unas condiciones que no favorecen la búsqueda. La visibilidad, el estado del terreno y las propias labores de rastreo se ven condicionadas por la lluvia, mientras el dispositivo trata de peinar nuevas zonas.

En el operativo participan también efectivos de Protección Civil de Guijuelo, Carbajosa de la Sagrada y Béjar, el Grupo de Rescate y Salvamento, bomberos de la Diputación de Salamanca, personal de Medio Ambiente, Guardia Civil y voluntarios.