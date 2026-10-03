Salamanca se prepara para un día de lluvias y tormentas con hasta 30 litros por hora en el sur de la provincia

Salamanca afronta un día marcado por la lluvia y las tormentas, después de que la Agencia de Protección Civil y Emergencias haya declarado la alerta en Castilla y León ante la alta probabilidad de precipitaciones persistentes.

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La situación será más relevante en la provincia salmantina, donde el sur podría registrar hasta 30 milímetros de lluvia en una hora. En el resto de la provincia, las precipitaciones podrán alcanzar de forma generalizada entre 15 y 20 milímetros por hora.

La previsión apunta a que las lluvias y tormentas cobren especial intensidad a partir del mediodía y se prolonguen durante toda la jornada. Las tormentas tendrán una distribución irregular, aunque algunas podrían dejar chubascos fuertes acompañados de granizo.

La inestabilidad continuará durante el domingo, jornada para la que también existe una alta probabilidad de lluvias y tormentas. De cara al comienzo de la próxima semana, la evolución meteorológica presenta todavía incertidumbre.

Ante esta situación, Protección Civil recomienda extremar las precauciones y evitar actividades al aire libre durante las tormentas, así como permanecer alejados de zonas elevadas, árboles aislados, verjas y otros elementos metálicos.

También aconseja alejarse de canales, riachuelos, estanques, piscinas y otros espacios con agua. En caso de que la tormenta sorprenda conduciendo, el vehículo completamente cerrado puede utilizarse como refugio.