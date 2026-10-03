Buscyl alcanza casi 6 millones de viajes en Salamanca y prepara la reserva previa y su nueva aplicación

El sistema de transporte gratuito Buscyl encara una nueva etapa en Salamanca. Tras su primer año de funcionamiento, la provincia ha alcanzado 162.601 tarjetas enviadas y acumula un total de 5.935.108 viajes, convirtiéndose en una de las provincias con mayor utilización del servicio en Castilla y León.

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De todos estos desplazamientos, 4.081.770 corresponden a servicios metropolitanos, mientras que los otros 1.853.338 se realizaron en líneas interurbanas.

Ahora, la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial prepara nuevas funcionalidades para mejorar el funcionamiento del sistema. Entre ellas se encuentran la reserva previa de plazas y una aplicación móvil, que permitirá consultar horarios y servicios y gestionar los desplazamientos.

Salamanca, una de las grandes áreas metropolitanas de Buscyl Las conexiones entre Salamanca y los municipios de su entorno concentran buena parte de la demanda. Entre las rutas con mayor número de viajeros destaca especialmente la de Santa Marta de Tormes-Salamanca, que roza los 1,6 millones de viajes.

También figuran entre las conexiones con mayor demanda las líneas que comunican Carbajosa de la Sagrada con Salamanca, Aldeaseca-Villamayor-Salamanca y Cabrerizos-Salamanca.

La elevada utilización de estas rutas ha llevado a la Consejería a continuar analizando la oferta y la demanda con el objetivo de adaptar los servicios a las necesidades reales de los usuarios.

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La reserva previa, la próxima gran novedad Una de las principales novedades será la posibilidad de reservar previamente el viaje. El sistema ya se está probando en algunas líneas y está previsto que las pruebas se extiendan durante este mes a otros operadores y servicios.

La herramienta busca facilitar la planificación de los desplazamientos y permitir una respuesta más ajustada cuando se produzcan picos de demanda.