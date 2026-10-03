Salamanca se sitúa entre las provincias de Castilla y León donde más barato resulta repostar gasolina

Repostar en Castilla y León resulta actualmente más caro que en el conjunto de España, aunque existen importantes diferencias entre las provincias. Salamanca se sitúa entre las zonas de la Comunidad donde resulta más económico llenar el depósito de gasolina.

Publicidad Publicidad

Según un análisis elaborado por la plataforma Roams a partir de los precios publicados en el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, el precio medio de la gasolina 95 en Castilla y León alcanza los 1,86 euros por litro, frente a los 1,84 euros de media nacional. En el caso del gasóleo A, la media autonómica se sitúa en 1,94 euros por litro, dos céntimos por encima del promedio español.

Dentro de Castilla y León, Salamanca presenta el precio medio más bajo para la gasolina 95, mientras que Soria registra el precio más reducido en el caso del diésel.

La situación contrasta con la de Ávila, que se ha convertido en la provincia de Castilla y León con el combustible más caro. El precio medio del gasóleo alcanza allí los 1,983 euros por litro, lo que supone que llenar un depósito de 50 litros ronda los 99,2 euros.

En Soria, en cambio, el mismo repostaje se sitúa en torno a los 95,2 euros, una diferencia de aproximadamente cuatro euros por depósito.

El diésel se encarece en las últimas semanas El cambio más significativo se ha producido en el precio del gasóleo. En apenas dos semanas, Ávila ha experimentado una subida de 6,7 céntimos por litro, mientras que en Palencia, que anteriormente encabezaba los precios más elevados, el incremento ha sido de 1,8 céntimos.

Publicidad Publicidad

En el conjunto de Castilla y León, el diésel se ha encarecido una media de 4,3 céntimos por litro, por debajo de los 5,4 céntimos registrados en el conjunto de España.

Por otro lado, la evolución es diferente en la gasolina 95. Según el análisis, su precio ha descendido en las nueve provincias de Castilla y León, con una bajada media de 6,8 céntimos por litro.

La diferencia entre ambos carburantes supera ya los ocho céntimos por litro, lo que supone alrededor de 4,2 euros más por cada 50 litros repostados en el caso del combustible más caro.